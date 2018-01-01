"Два-три самоубийства в неделю". Матиос озвучил статистику суицидов среди ветеранов АТО

Военный прокурор обнародовал катастрофические сведения.

Солдатам после службы в зоне АТО необходима помощь специалистов Фото: ВСУ

Количество самоубийств среди военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, возрастает.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью телеканалу "112 Украина" озвучил статистические данные, которые назвал приблизительными.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне проведения АТО – ред.). За минувший год, в среднем в неделю 2-3 человека", - сказал он.

По словам Матиоса, статистика включает лишь количество наложивших на себя руки кадровых военных. Бывшие военнослужащие в эти данные не входят.

Спикер отметил, что около 80% участников АТО имеют психические расстройства и нуждаются в экстренной реабилитации.

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Напомним, ранее Матиос дал комментарий по поводу убийства мужчины, совершенного офицером-участником АТО на остановке в Киеве. Жертвой агрессии стал известный шеф-повар, который погиб из-за замечания в очереди на остановке общественного транспорта.