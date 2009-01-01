Две аварии в Одесской области. Три человека погибли, двое детей пострадали

В аварии двое людей погибли на месте.

Так в Одессе на Объездной дороге произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и грузовика DAF. В результате ДТП два человека погибли на месте.

После удара обе машины съехали в кювет. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал, пишет Таймер.

Как сообщили правоохранители, в ДТП на Одесчине погибла женщина. Двое ее сыновей 11 и 6 лет получили ранения.

Происшествие произошло в селе Белка Ивановского района. Столкнулись автомобиль Peugeot "Соmbу" и грузовой автомобиль "DAF", сообщают в полиции.

"Спасатели с помощью специального инструмента достали тело женщины из искореженного авто. Парень 2006 г.р. крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Одесскую клиническую больницу; шестилетнего мальчика в состоянии средней тяжести госпитализированы в Ивановской районной больницы", — говориться в сообщении.

Напомним, в Ровенской области военный БТР столкнулся с белорусским микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.

фото: timer-odessa.net