Две очереди из автомата. В Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший

Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала в двор.
В Харькове, в ночь с 4 на 5 ноября, киллер расстрелял машину Audi, в результате погиб человек.
Об этом сообщается на странице "Харьков LIVE" в Facebook.
Отмечается, что происшествие произошло по адресу улица Клочковская 191а.
По сообщению источника, убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала в двор.
Напомним, 28 сентября в Черкассах расстреляли из автомата депутата городского совета Михаила Бинусова.
Фото: @LiveKharkov, hk.npu.gov.ua.