Две очереди из автомата. В Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший

Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала в двор.

В Харькове киллер расстреляли водителя Audi hk.npu.gov.ua В Харькове, в ночь с 4 на 5 ноября, киллер расстрелял машину Audi, в результате погиб человек.

Об этом сообщается на странице "Харьков LIVE" в Facebook.

Отмечается, что происшествие произошло по адресу улица Клочковская 191а.

По сообщению источника, убийца выпустил по своей жертве две очереди с автомата. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, тогда как машина заезжала в двор.

Напомним, 28 сентября в Черкассах расстреляли из автомата депутата городского совета Михаила Бинусова.

Фото: @LiveKharkov, hk.npu.gov.ua.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області.