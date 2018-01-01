Двое закарпатских военнослужащих организовали "взрывной" бизнес

Злоумышленникам инкриминируют ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Двое военнослужащих развернули широкомасштабную торговлю взрывчаткой из собственной воинской части.

На днях их задержала СБУ при попытке сбыть более 7 кг тротила, 200 г пластида. Также в партию входили десятки механических и электрических детонаторов. Ранее они уже успели "реализовать" 1,3 кг тротила, 5 детонаторов и патроны к автомату Калашникова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленникам инкриминируют ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления, а также избрания меры пресечения.

Напомним, 2 августа в Каменском взорвали микроавтобус батальона "Днепр", в котором на момент взрыва находился депутат горсовета Виталий Чернявский. При этом депутат остался жив, хоть и сильно пострадал.

В тот же день в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму.

Ранее в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.

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