Двух прокуроров разоблачили в вымогательстве крупной взятки — Луценко

Один из злоумышленников является начальником отдела прокуратуры Киевщины, отметил генпрокурор.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время чиновник не уточнил подробности инцидента.
"Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ровенщины, которые в сговоре требовали от предпринимателя 130 тыс. гривен за закрытие дела", — отметил Луценко.
Ранее сообщалось, что в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации.