Двух прокуроров разоблачили в вымогательстве крупной взятки — Луценко

Один из злоумышленников является начальником отдела прокуратуры Киевщины, отметил генпрокурор.

Взятка, иллюстрация Газета Киевская

Генпрокурорзаявил, что правоохранители разоблачили двух прокуроров в вымогательстве у бизнесмена крупной взятки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник не уточнил подробности инцидента.

"Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ровенщины, которые в сговоре требовали от предпринимателя 130 тыс. гривен за закрытие дела", — отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали на крупной взятке исполняющую обязанности начальника отдела Департамента земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации.