Эксперт объяснил, как выбрать правильный майонез, кетчуп и растительное масло

Соус в домашних условиях, конечно, вкуснее, полезнее и безопаснее. Но не всегда хватает времени, чтобы сделать его своими руками.

При выборе майонеза, кетчупа и растительного масла нужно соблюдать определенные правила econet.ru

Соус в домашних условиях, конечно, вкуснее, полезнее и безопаснее. Однако не всегда хватает времени, чтобы сделать его своими руками. Как же купить майонез, кетчуп и растительное масло, чтобыи кошельку?

Об этом автор и ведущий проекта Алексей Душка рассказал в новом выпуске программы "Жизнь без обмана" на телеканале "1+1".

Фуд-эксперт рекомендует соблюдать следующие советы:

Майонез

— Всегда внимательно читайте этикетку. В составе более натурального майонеза на первом месте должно быть растительное масло, затем яйца, горчица, уксус и натуральные специи.

— Чтобы проверить в домашних условиях, не обманывают ли вас производители с жирностью майонеза, стоит выжать немного соуса в стакан с водой. Чем ниже он опустится, тем меньше в нем жира.

— Чтобы узнать, есть ли в майонезе яйца, нужно просто поджарить ваш любимый соус на сковороде. Если он начнет сворачиваться как белок, то производители не пожалели яиц, а вот если майонез растворяется на сковороде, то вы заплатили за эмульсию из воды и загустителей.

Кетчуп

— Чтобы удешевить продукт производители кетчупа могут использовать вместо помидоров яблочное пюре, поэтому избегайте его в составе.

— Ищите на полках в супермаркете кетчуп с наибольшим процентом сухих веществ, это будет значить, что туда добавили больше томатов.

— Хороший кетчуп не должен быть слишком пряным. Если соус имеет слишком насыщенный вкус, это признак того, что производители хотят от вас что-то скрыть за специями.

Растительное масло

— Существует миф о пользе домашнего подсолнечного масла, однако оно может содержать бензопирен, который растения подсолнуха впитывают из воздуха. Во время проверки в программе "Жизнь без обмана" в домашнем масле, купленном на базаре, эксперты обнаружили превышение нормы этого канцерогена втрое, а он может способствовать развитию раковых клеток. Поэтому стоит покупать нерафинированное масло только в супермаркете, ведь на рынке нет контроля качества продукции. А вот каким торговым маркам можно доверять — смотрите в новом выпуске "Жизнь без обмана".

— На этикетках обычно выделяют три типа оливкового масла "extra virgin" (холодного отжима) — содержит наибольшее количество полезных веществ, рафинированное — "пустое" масло, которое при очистке потеряло все свои уникальные свойства, и "olive oil" — смесь двух предыдущих.

— Наиболее полезным считают льняное масло, ведь содержание витамина Омега-3 в нем вдвое больше, чем в рыбьем жире. Однако следует знать, что льняное масло не портится только в темных бутылках, а горький привкус — признак начала процесса окисления, такое масло уже не стоит употреблять, ведь оно, наоборот, может навредить вашей печени.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как не стать жертвой автомобильных мошенников.

фото: econet.ru, видео: Телеканал 1+1