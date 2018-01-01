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"Ей нужны они".В США психолог-лесбиянка совращала несовершеннолетних учениц

Сегодня, 22:10

39-летней женщине теперь грозит многолетний тюремный срок.

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Иллюстративное фото Woman.ua
В штате Нью-Гэмпшир (США) 39-летнего школьного психолога Кристи Торбик обвиняют в развращении девяти несовершеннолетних учениц.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду, 4 июля, авторитетным изданием New York Post. Согласно данным следствия, Торбик занималась сексом с несколькими школьницами в период с декабря 2016-го по январь 2017 года.

Обвинение потребовала для женщины десять лет тюремного заключения. Однако, обвинения в четырех эпизодах секс-насилия могут быть сняты с Торбик − если она признает себя виновной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России учительницу и школьницу в лесбийском романе.

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Теги:  
США, Кристи Торбик, секс, совращение, школьницы,
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