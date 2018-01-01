Фатальное катание с горки. Во Львове трагически погибла девочка

В областном центре умер ребенок, 2007 года рождения.

Во Львове ребенок попал под колеса иномарки и умер в скорой

В воскресенье днем, 25 февраля, в Лычаковском районе Львова девочка съехала с горки на пластиковой доске, влетела в заднюю часть иномарки и попала под ее колеса

Ребенок получил травмы и умер от них в машине скорой помощи, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"... в 16:16 ч. в г. Львов на ул. Пасечная..., водитель автомобиля "Рено Мастер", 1957 года рождения, житель г. Львов, совершил наезд на ребенка, 2007 года рождения, жительницу г. Львова, которая, съезжая с горки на пластиковой доске, врезалась в заднюю часть машины и попала под колеса", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Кровинка Теребовлянского районе Тернопольской области 22-летня девушка во время катания на санках, привязанных к автомобилю, ударилась головой в бетонный столб, получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.