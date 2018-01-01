Фатальное столкновение. В Одессе ДТП унесло жизни двух парней

Авария произошла в Киевском районе областного центра.

В Одессе в ДТП погибли два человека od.npu.gov.ua

В Киевском районе Одессы автомобиль Toyota столкнулся с электроопорой , погибли два парня-пассажира иномарки, а водитель получил телесные повреждения.

Авария произошла на ул. Дмитрия Донского, копы выясняли ее обстоятельства, в частности, проверяли наличие алкоголя в крови водителя, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Одесчине.

"В результате столкновения водитель транспортного средства получил повреждения, а двое его пассажиров — мужчины 1991 и 1992 г. р., которые находились на заднем сидении, погибли", — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 18 марта возле села Феневичи Киевской области легковое авто BMW выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком ЗИЛ, погибли четверо молодых людей — водитель и трое пассажиров иномарки.