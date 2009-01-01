ФСБ приказала охранке ЛДНР готовить провокации и обвинить СБУ и армию в диверсиях

Разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности.

Охранка ЛДНР готовит провокации, чтобы обвинить СБУ в диверсиях Reuters

получили указания от руководства ФСБ России о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, дано указание разработать детальные планы проведения спецопераций на территории ДНР и ЛНР под видом диверсионно-разведывательных групп СБУ и ГУР МО Украины по подрыву гражданских объектов в тылу, диверсий на транспорте, ликвидации отдельных, заранее определенных "представителей местной власти".

Разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности, с одновременным планированием их масштабного освещения в СМИ. Приведение планов спецопераций в действие должно осуществляться исключительно по сигналу из Москвы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее в оккупированном Углегорске Донецкой области боевики из миномета ударили по частному сектору города. Они перебили газовую трубу, лишив "голубого топлива" более 50 домов и попытавшись выдать это за артналет сил АТО. Однако местные жители взяли "недомэра" в осаду, прямо обвинив террористов в обстреле.