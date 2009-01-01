"Гиви" убит. В ДНР раскрыли подробности уничтожения командира банды "Сомали"

Инцидент случился сегодня утром, отметили в "оперативном командовании" псевдореспублики.
Об этом сообщили в "оперативном командовании" псевдореспублики, пишет УНИАН со ссылкой на сайты боевиков.
В то же время агентство уточнило, что он убит в 06:12 "в результате теракта".
"... на месте уничтожения террориста работает "следственная группа", — говорится в статье.
Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в Донецке взорван кабинет Михаила Толстых вместе с владельцем. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.