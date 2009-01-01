Инцидент случился сегодня утром, отметили в "оперативном командовании" псевдореспублики.

Михаил Толстых ("Гиви") snr24

Во вторник утром, 8 февраля, вбыл ликвидирован командир банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви").

Об этом сообщили в "оперативном командовании" псевдореспублики, пишет УНИАН со ссылкой на сайты боевиков.

В то же время агентство уточнило, что он убит в 06:12 "в результате теракта".

"... на месте уничтожения террориста работает "следственная группа", — говорится в статье.

Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в Донецке взорван кабинет Михаила Толстых вместе с владельцем. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.