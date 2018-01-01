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"Гнездо разврата": В Кривом Роге "накрыли" порностудию с "малолетними" моделями

Сегодня, 11:55
Кривой порностудия < >
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1 / 3 Интернет-порностудия работала в съемной квартире (http://1tv.kr.ua)
Главред

Порностудия работала в Центрально-Городском районе города.

В Кривом Роге полицейские прекратили деятельность интернет-порностудии, в которой работали несовершеннолетние девушки.

Такое сообщение опубликовал местный портал 1tv.kr.ua.

Согласно обнародованным данным, 10 марта в Центрально-Городском районе в интернет-порностудии работали трое несовершеннолетних гражданок. Одной из них было 16 лет, а двум другим – по 15. Порностудия работала в съемной квартире. Там девушки-подростки не только "работали", но и постоянно проживали.

Правоохранители изъяли три ноутбука. Также они нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.

Напомним, ранее аналогичную интернет-порностудию полиция "накрыла" в Запорожье.
Теги:  
Украина, Кривой Рог, порностудия, несовершеннолетние, полиция
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