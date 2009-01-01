Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток — Луценко

Гончаренко сегодня был похищен неизвестными в Одессе.

Алексея Гончаренко фото: dumskaya.net

В поисках нардепа от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко задействованы все силовые структуры. По мнению Генпрокурора Юрия Луценко, политика похитила группа сепаратистов с целью физических пыток.

Об этом сообщили в СБУ, прокуратуре и нардепы телеканалу "112 Украина".

Сейчас проводится поисковая операция, в которой задействованы все силовые службы.

В прокуратуре Одесской области отметили, что Гончаренко сегодня был похищен неизвестными в Одессе.

Подробности неизвестны, но на заседании Рады его точно не было, а по информации коллег, Гончаренко не выходит на связь.

Между тем, в БПП подтвердили похищение Гончаренко.

Нардеп от "БПП" Ольга Червакова заявила, что Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гончаренко похищен группой сепаратистов с целью пыток.

"Подтвердила ГПУ. Сейчас от Юрия Луценко мы узнали, что, по его мнению, Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью физических пыток. Эта информация сейчас проверяется. Я думаю, что сейчас самое главное — не поддаваться панике и чтобы правоохранительные органы создали рабочую группу или скоординировали свои действия с целью выяснения местонахождения народного депутата Алексея Гончаренко", — заявила Червакова.

Депутат фракции БПП Борислав Розенблат сказал, что последний раз видел Гончаренко вечером, 22 февраля, после заседания Рады.

"Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", — рассказал Розенблат.

В то же время их коллега по фракции Иван Винник настроен оптимистично. "Я думаю, не все так трагично, как это на первый взгляд выглядит. Я просто излагаю свое мнение, я не имею никакой дополнительной информации. Я не буду позволять себе предположения по поводу того, что я не знаю", — заявил Винник.

Напомнипм, депутат от БПП Александр Бригинец сообщил, что "Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу... Прокуратура подтверждает, что скорее всего версия — похищение...".

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявил, что похищен народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

фото: dumskaya.net