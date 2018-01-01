"Гоп-стоп,подошли из-за угла". В Киеве юные горожане с битами напали на прохожего

Обычная прогулка для киевлянина едва не закончилась плачевно.

В Киеве в вторник, 20 марта, применив биту и спецсредства, трое злоумышленников совершили попытку ограбления горожанина.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале полиции столицы Украины.

Согласно обнародованным данным, от горожанина поступило сообщение о том, что трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались его ограбить и отобрать у него личные вещи. Получив ориентировку, полицейские немедленно начали отработку преступления.

Уже через час правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Во время личного досмотра полицейские изъяли у правонарушителей орудие преступления. Злоумышленниками оказались молодые жители Киева − 1999 и 1998 рождения.

К слову, раньше в поле зрения правоохранителей они оба не попадали. Сейчас идет розыск их третьего сообщника.

Начато уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Киевщине мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр.