Гранатомет, тротил и гранаты. В Днепре нашли опасный тайник, опубликованы фото

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

В Днепре нашли опасный тайник Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепре хранилище со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Сообщается, что правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО нашли два тайника.

Фото: СБУ.