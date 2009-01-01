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Гранатомет, тротил и гранаты. В Днепре нашли опасный тайник, опубликованы фото

Сегодня, 20:36
Тайник, Днепр < >
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1 / 4 В Днепре нашли опасный тайник (Пресс-центр СБУ)

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

Тайник, Днепр
В Днепре нашли опасный тайник Пресс-центр СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепре хранилище со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Сообщается, что правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО нашли два тайника.

Фото: СБУ.

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СБУ, Днепр, тайник, боеприпасы
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