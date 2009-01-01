Гранатомет, тротил и гранаты. В Днепре нашли опасный тайник, опубликованы фото

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Сообщается, что правоохранители изъяли из тайника, обустроенного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО нашли два тайника.
Фото: СБУ.