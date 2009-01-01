Гранатометы и боеприпасы. На Запорожье в автобусе "волонтеров" нашли оружие из зоны АТО

В салоне находились водитель, житель столицы 1950 г. р., и женщина 1984 г. р., которая назвалась волонтером одного из благотворительных фондов.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
"Утром 14 марта на стационарном посту в с. Луначарское Бердянского района сотрудники полиции вместе с коллегами из Службы безопасности Украины остановили для проверки микроавтобус Volkswagen. Во время проверки содержимого грузового отсека стражи порядка обнаружили несколько мешков, в которых было три тубуса гранатометов, две ручные гранаты с запалами, а также 16 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Арсенал дополнили штык-нож и три световые ракетницы", — сообщает полиция.
В салоне находились водитель, житель столицы 1950 г. р., и женщина 1984 г. р., которая назвалась волонтером одного из благотворительных фондов.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой"). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в тайнике в зоне АТО нашли тысячи боеприпасов.