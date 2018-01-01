Гроза и смерть. В Киеве ветка убила женщину

Инцидент произошел вчера вечером в Голосеевском районе столицы.
Инцидент произошел на улице Голосеевской, погибшей оказалась 34 летняя жительница Сумской области, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.
"… две родственницы направлялись к своему дому, когда в это время в результате грома откололась ветка от дерева и упала на одну из них. Потерпевшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте", — выяснили правоохранители.
Напомним, 14 июня в Киеве бушевала стихия — был сильный дождь с грозой и ветром, некоторые улицы залила вода. Фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды, можно посмотреть здесь.
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