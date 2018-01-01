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Гроза и смерть. В Киеве ветка убила женщину

Сегодня, 07:17

Инцидент произошел вчера вечером в Голосеевском районе столицы.

больница, скорая, неотложка
В Киеве ветка упала на женщину, пострадавшая умерла
В четверг вечером, 14 июня, в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел на улице Голосеевской, погибшей оказалась 34 летняя жительница Сумской области, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"… две родственницы направлялись к своему дому, когда в это время в результате грома откололась ветка от дерева и упала на одну из них. Потерпевшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте", — выяснили правоохранители.

Напомним, 14 июня в Киеве бушевала стихия — был сильный дождь с грозой и ветром, некоторые улицы залила вода. Фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды, можно посмотреть здесь.

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Теги:  
Киев, гроза, ветка, женщина, погибла, полиция, Нацполиция
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