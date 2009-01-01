Группа боевиков "ЛНР" нарвалась на мины, один уничтожен — разведка

Террористы подорвались на своем минном поле, отметил Мотузяник.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

На захваченной части Донбасса группа боевиков самопровозглашенной "ЛНР", один из них уничтожен, трое — ранены.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

По его словам, инцидент произошел в результате пренебрежения террористами правилами безопасности во время инженерных работ по обустройству передовых позиций.

"… на собственном минном поле подорвались четверо боевиков из так называемого "второго армейского корпуса" (террористическая "ЛНР" — Ред.)", — сказал полковник.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) на востоке Украины были уничтожены десять боевиков, а 24 получили ранения.