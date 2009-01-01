Хотел удивить гостей. На Виннитчине у парня в руках взорвалась граната

В результате инцидента пострадали две девушки, отметили в полиции.

РГД-5, иллюстрация УНИАН

В воскресенье, 5 февраля, в поселке Крыжополь Винницкой области у 23-летнего парня в руках, он погиб на месте происшествия, пострадали две девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около часа ночи по месту его жительства, молодой человек хотел удивить пришедших гостей боеприпасом.

"Хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как доставал ее со стола, опасный предмет сдетонировал в его руках. Парень погиб на месте происшествия ", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя, 20-летняя девушка — контузию. Замначальника следственного управления ГУ Нацполиции Александр Солдатов сказал, что, возможно, в руках погибшего взорвалась РГД-5.

"Скорее всего, парень не осознавал, какую опасность она несла", — добавил он. По факту случившегося начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, 15 декабря 2016 года в Шепетовке Хмельницкой области в столярном цехе мужчина похвастался перед друзьями "учебной" гранатой Ф-1, она взорвалась, из-за чего человек погиб, а три — пострадали.