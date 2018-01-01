"Хвастался сексом перед друзьями". Аргентинка рассказала, зачем отрезала пенис бойфренду

Честно говоря, классическая фраза "так не доставайся же ты никому" подошла бы в качестве объяснения куда лучше.

Бренда Бараттини CEN

В аргентинском городе Кордова 26-летняя местная жительница Бренда Бараттини отрезала половой орган своему 40-летнему спящему возлюбленному с помощью секатора − за то, что он поделился с друзьями их интимным видео.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

"Серхио Фернандес ранил мои чувства, когда слил наше интимное видео с сексуальными сценами своим друзьям. Однако я просто ранила его, а не полностью отрезала пенис. Я не хотела, чтобы с ним что-то случилось, потому после сразу позвала медиков на помощь, — заявил находящаяся под стражей девушка.

На данный момент, спустя пять месяцев после случившегося, полностью восстановить половой орган пострадавшего мужчины так и не удалось, а Бараттини угрожает тюремное заключение.

Напомним, ранее в России любовник убил посмеявшуюся над размерами его пениса многодетную мать.

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