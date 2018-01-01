Исчезновение юристки. На Киевщине женщину нашли мертвой в воде

Тело Ноздровской обнаружено на реке у села Демидов.

Ирине Ноздровской постоянно угрожали, утверждает Анна Молчанова facebook.com/Ирина Ноздровская

В понедельник, 1 января, в Вышгородском районе Киевской области — в воде нашли тело женщины, возможно, недавно исчезнувшей юристки Ирины Ноздровской.

Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

"В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская — Ред.)", — отметил собеседник.

По его словам, знакомые и родные, которые искали женщину, утверждают, что это ее тело. Позже Жукович подтвердил, что было найдело тело Ноздровской. "Нашли в 12:00 на реке у села Демидов. Сейчас там работает следственно-оперативная группа", — сказал пресс-секретарь Стране.ua.

В субботу, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ирину Ноздровскую в розыск, она исчезла около 16 часов 29 числа.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова на своей странице в Facebook написала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой".

Журналистка утверждает, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".

Напомним, утром 27 декабря в Киеве в озере Алмазное увидели тело женщины, спасатели достали его из воды и передали правоохранителям. Узнать больше об инциденте можно здесь.