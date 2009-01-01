Из Николаева в Россию пересылали африканский кокаин, "лавочку прикрыли"

Задержаны три жителя областного центра, отметили в СБУ.

Найденный кокаин ssu.gov.ua

В Николаеве силовики разоблачили "перевалочный пункт" доставки кокаина впо почте, задержаны три злоумышленника.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что наркотик незаконно попадал в нашу страну из стран Южной Африки.

"Канал контрабанды кокаина ликвидировала в Николаеве СБУ совместно с правоохранителями Германии", — отметили в пресс-службе.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, переупаковывали посылки и отправляли своим подельникам в РФ. Контрабандистов поймали при получении почтового отправления с 420 граммами кокаина.

Найденный кокаин ssu.gov.ua

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса. "Продолжаются неотложные следственные действия", — отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на границе с Россией силовики задержали бывшего офицера Вооруженных Сил Украины, который попытался вывезти в страну флэш-носитель с информацией, составляющей гостайну в сфере обороны.

Фото: ssu.gov.ua