Из Украины выдворили криминального авторитета, который хотел создать банду

Злоумышленнику на три года запрещен въезд в нашу страну, отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ, иллюстрация podrobnosti.ua

Из Украины выдворили— гражданина одной из стран Закавказья, который приехал в нашу страну в начале 2017 года.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленником является 38-летний уголовник, он хотел создать банду.

"Негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днепре…", — отметили в спецслужбе.

Мужчина, опираясь на поддержку одного из "воров в законе", планировал создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений. Криминальному авторитету на три года запрещен въезд в нашу страну.

В начале марта стало известно, что силовики выдворила за пределы Украины гражданина Грузии — криминального авторитета по кличке "Гия". Узнать больше об инциденте можно здесь.