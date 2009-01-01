Из Украины выдворили криминального авторитета, который хотел создать банду

Злоумышленнику на три года запрещен въезд в нашу страну, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленником является 38-летний уголовник, он хотел создать банду.
"Негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днепре…", — отметили в спецслужбе.
Мужчина, опираясь на поддержку одного из "воров в законе", планировал создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений. Криминальному авторитету на три года запрещен въезд в нашу страну.
В начале марта стало известно, что силовики выдворила за пределы Украины гражданина Грузии — криминального авторитета по кличке "Гия". Узнать больше об инциденте можно здесь.