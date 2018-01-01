Изнасилование девочки на Закарпатье: задержаны пять человек

Пострадавшая получила телесные повреждения, отметили врачи.

Возможно, жительницу Мукачево изнасиловали ранее судимые жители города yuga.ru

В субботу, 10 марта, в Мукачево Закарпатской области задержали пять человек, подозреваемых в изнасиловании 15-летней местной жительницы.

Возможные злоумышленники являются мукачевцами, четверо из них — ранее были судимы, сообщили Mukachevo.net в полиции.

По данным врачей Мукачевской центральной районной больницы, девочка получила телесные повреждения: она имела синяки на голове, на ногах.

Ранее сообщалось, что в Николаеве трое несовершеннолетних переселенцев из Луганской области изнасиловали и убили мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Узнать больше о преступлении можно здесь.