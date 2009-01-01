Изъяли зелья на 1,5 миллиона. В Кировоградской области перекрыли канал контрабанды наркотиков

Житель областного центра по почте получал наркотики из-за рубежа.

Перекрыт канал контрабанды наркотиков Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Кировоградской области контрабанду наркотических средств из одной из европейских стран.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра по почте получал наркотики из-за рубежа. Затем злоумышленник передавал вещества своей сообщнице, которая занималась их фасовкой и реализацией через сеть дилеров на территории Кировоградской области. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники СБ Украины задержали наркодельца при получении очередной посылки.

Сообщается, что при обысках по месту жительства его сообщницы правоохранители изъяли более килограмма метамфетамина и амфетамина, психотропные вещества, стоимость которых на "черном рынке" составляет более полутора миллиона гривен. Злоумышленники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению других лиц, причастных к наркобизнесу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у мужчины изъяли наркотиков на три миллиона.

Фото: СБУ.