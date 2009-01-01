"Каменные здания вспыхнули, как спички". Под Бахмутом пожар почти полностью уничтожил село

Люди и не заметили, как начали гореть дома, отметил Жебривский.

Последствия пожара в населенном пункте facebook.com/zhebrivskyi

В Донецкой области пожар почти полностью уничтожил село Новая Каменка (находится под Бахмутом), из пяти домов четыре

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

По его данным, каменные здания вспыхнули, как спички, люди выбегали из них, кто в чем был, чудом никто не пострадал.

"Село расположено вдоль трассы, которая ведет на Лисичанск. Или кто-то бросил окурок, или трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перекинулся на лесополосу, распространялся со страшной силой — люди и не заметили, как начали гореть дома", — отметил чиновник.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня сообщила, что в зоне АТО на Донбассе боевики ДНР и ЛНР используют тактику "выжженной земли", нарушая Минские соглашения для урегулирования конфликта.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi