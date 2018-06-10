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"Катался на крыше электрички". В Киеве на вокзале парень получил ожоги, фото

Сегодня, 12:05

Инцидент произошел на Дарницком железнодорожном вокзале.

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В Киеве парень, возможно, из-за катания на крыше электрички, получил ожоги hromadskeradio.org
В воскресенье вечером, 10 июня, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале парень получил ожоги рук и груди.

Сотрудники вокзала предполагают, что пострадавший катался на крыше электрички и его ударило током, сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на корреспондента.

"На Дарницком вокзале Киева работники экстренных служб оказывают помощь парню, который лежит на платформе с ожогами рук и груди... ", — отмечается в материале.

По данным издания, на месте происшествия работали сотрудники полиция, пожарные и три бригады скорой помощи.

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В Киеве парень, возможно, из-за катания на крыше электрички, получил ожоги hromadskeradio.org

Ранее в Киеве заметили подростков, которые занимались опасным развлечением — молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички и взобрались на элементы в хвосте поезда. Посмотреть фото зацеперов можно здесь.

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Теги:  
Киев, парень, ожоги, вокзал, электричка, Дарницкий вокзал
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