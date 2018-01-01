"Кишки все вывалились": суд вынес приговор учителю, который домогался ученицу и порезал ее парня

Теперь Иван с девушкой живут в постоянном страхе, потому что учитель продолжает угрожать даже из-за решетки.

После нападения влюбленного в его девушку учителя у Ивана шрамы по всему телу.

Суд вынес приговор по делу бывшего учителя труда, который домогался свою несовершеннолетнюю ученицу и едва не убил ее парня.

Пострадавший Иван Лукша выжил чудом: нападавший нанес ему 30 ножевых ранений, были повреждены печень, легкие, почка. Завершить дело педагогу помешал сосед. Люди вызвали скорую. Несколько месяцев парень провел в больнице.

Инцидент произошел еще в 2016 году, говорится в сюжете ТСН.

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Теперь Иван с девушкой живут в постоянном страхе, потому что учитель продолжает угрожать даже из-за решетки.

С девушкой, из-за которой произошло нападение, парень встречался всего три дня. Девушка рассказала, еще до встречи с Иваном педагог, который старше ее на 10 лет, нападал и на нее, так как девушка не отвечала ему взаимностью.

Тогда для педагога все прошло безнаказанно. Его мать, глава сельсовета, уговорила мать школьницы все списать на неразделенную любовь.

Сам осужденный не согласен с обвинением и будет подавать апелляцию, чтобы не сидеть 10 лет.

Ранее в Пакистане беременную певицу убили на сцене за отказ от танца. Выступление на свадьбе в качестве приглашенной артистки стало для девушки роковым.

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