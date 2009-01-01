Контрразведка СБУ предотвратила создание агентурной сети ЛНР на Луганщине

Жителя Луганщины в феврале 2017 года при пересечении линии разграничения в районе Станицы Луганской задержали представители "МГБ" ЛНР.

Предотвращено создание агентурной сети ЛНР lug-info.com

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила создание агентурной сети "МГБ" ЛНР на Луганщине.

Террористы планировали получать актуальные сведения об органах государственной власти региона и воинских формированиях, задействованных в АТО, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Луганской области.

"Контрразведчики СБУ установили, что жителя Луганщины в феврале 2017 года при пересечении линии разграничения в районе Станицы Луганской задержали представители "МГБ" ЛНР. Боевикам уже было известно, что близкие родственники мужчины работают в органах государственной власти одного из районов области. Задержанного, угрожая физической расправой, через пытки вынудили к негласному сотрудничеству" — сообщили в ведомстве.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников СБУ удалось предотвратить негативные последствия привлечения "МГБ" ЛНР граждан Украины к противоправной деятельности в ущерб интересам государства, сообщили в Службе.

Напомним, в Счастье Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность информаторской сети террористической ЛНР.