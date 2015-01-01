"Крепко наши". На Светлодарской дуге силовики заняли новые позиции

"Сепары" активизировались тогда, когда уже было поздно, отметил Мысягин.

Силовики на Донбассе, иллюстрация ZN.UA

На Донбассе наукраинские силовики заняли новые позиции, "очень постарались, самое главное — все сделали тихо".

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

В то же время активист подчеркнул, что позиции "крепко наши".

"Сепары только потом обо всем догадались, активизировались, но было уже поздно. Позиции наши... Уже и опорники на них стоят", — отметил он.

По его словам, сейчас бойцам нужно 4 тыс. 500 метров электрического кабеля. "... чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет", — добавил волонтер.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что силовики при контратаке в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить число вражеских обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата объектов в "серой зоне".