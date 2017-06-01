Кровавая бойня в России. Пьяный москвич после застолья расстрелял 8 собутыльников

По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября".

Дом, где произошло массовое убийство tverigrad.ru

В поселке Редкино под Тверью житель Москвы расстрелял из охотничьего ружья 8 человек. Конфликт произошел на бытовой почве.

Об этом идет речь в сообщении ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства восьми человек: двух женщин и шести мужчин", — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта", — сообщила представитель СК.

В управлении МВД по Тверской области сообщили, что убийство совершил москвич после застолья.

"Ночью 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме в дачном кооперативе. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов, в результате чего погибли восемь человек", — сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Полицейские установили, что ружье, из которого было совершено убийство, зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит подозреваемому.

Как сообщили в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был электриком.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве дипломат расстрелял жену, 5-летнюю дочь и покончил с собой.

Фото: tverigrad.ru.