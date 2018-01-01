Кровавое ДТП на Житомирщине: подтверждена гибель троих детей

Еще двое детей получили тяжелые травмы и находятся в реанимации.

Среди погибших детей есть гражданка России ГУ НП в Житомирской области

Полиция уточнила количество погибших несовершеннолетних в ужасающем ДТП на Житомирщине 20 июля - когда рейсовая маршрутка на полной скорости врезалась в грузовик с полуприцепом.

Установлено, что во время ДТП погибли трое детей - парни 16 и 14 лет и девочка 8 лет, гражданка России, сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

Погибшие:

- житель села Гульская Новоград-Волынского района 2004 г.р.;

- девочка 2010 г.р., гражданка России;

- мальчик 2002 г.р., житель Новоград-Волынского, что в Житомирской области.

Кроме того, в полиции сообщили, что двое детей получили тяжелые травмы - это девочка 11 лет, жительница с. Гульская Новоград-Волынского района и мальчик 10 лет, гражданин России. На данный момент дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.

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Как стало известно, водитель микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП с 10 жертвами на трассе Киев-Чоп на Житомирщине, осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и у него отсутствовали права на управление этим транспортным средством.

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