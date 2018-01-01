Кровавое ДТП под Днепром: погибли три человека

Авария произошла вчера днем на дороге Днепр — Кобеляки.

Под Днепром легковушка влетела в железобетонную опору, погибли три человека фото: sai.gov.ua

В воскресенье днем, 24 июня, возле поселка городского типа Обуховка (находится под Днепром) легковой автомобиль столкнулся с железобетонной опорой , погибли двое мужчин и женщина.

Авария произошла на автодороге Днепр — Кобеляки, тела погибших с помощью спецоборудования были изъяты из конструкций искореженной машины, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"… вероятно, не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что под Киевом лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и автобус "Рута", погибли два человека, более 10 — пострадали. Узнать больше о смертельном ДТП можно здесь.

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