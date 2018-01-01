Кровавое воскресенье. В Киеве на Пасху устроили драку с поножовщиной: фото, видео 18+

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

В Оболонском районе столицы Украины между двумя мужчинами произошла потасовка с поножовщиной.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, инцидент произошел накануне, во время празднования Пасхи, на улице Героев Сталинграда. В результате потасовки один из участников получил от другого удар ножом в лицо.

"Жесткая Оболонь: драка, грабеж и ножевое ранение в лицо. Оба - мужья, оба - отцы, ну и, конечно же, оба - под "мухой". Только один заходил домой, а другой выходил. Что-то не поделили между собой, слово за слово и началась драка. Одному надоело просто так махать кулаками, и он достал нож. Пырнул прямо под глаз. Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел человек, который сидел в автомобиле. Он сразу выбежал из авто, пытался успокоить мужчину с ножом, но - бесполезно. Пришлось использовать газовый баллон", - сообщили в соцсети.

Пострадавший был доставлен в медучреждение - для того, чтобы зашить рваную рану на лице.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове у вокзала нашли труп мужчины с ножевыми ранениями.