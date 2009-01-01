Крупное вымогательство. На Прикарпатье на взятке в 180 тысяч долларов попались чиновники сельсовета

Должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов.

Задержание на взятке на Прикарпатье npu.gov.ua

Ивано-Франковской области задержаны трое чиновников сельсовета, которые вымогали от предпринимателя 180 тыс. долларов за выделение земли

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что должностные лица сельского совета организовали механизм вымогательства при решении земельных вопросов. В эту схему входили сельской голова, специалист-землеустроитель и заместитель председателя исполнительного комитета — участник АТО, который выступал как посредник.

Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области и следователи областной полиции задокументировали факт вымогательства ими 180 тыс. долл. от предпринимателя и получения части обусловленной суммы. За указанные денежные средства пообещали ему выделить 2 га земли. Мздоимцев задержали во время получения 3 тыс. долл. в качестве первого "взноса" за решение земельного вопроса.

Посредника задержали в кафе возле сельского совета. Он успел отдать подельникам их часть. Председателя сельсовета и землеустроителя задержали в помещении учреждения.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, на Днепропетровщине с поличным поймали двух полицейских.

Фото: npu.gov.ua.