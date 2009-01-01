Крупный схрон. В тайнике в зоне АТО нашли тысячи боеприпасов, опубликованы фото

Тайник был обустроен в заброшенном доме в районе с. Водяное Ясиноватского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тайник был обустроен в заброшенном доме в районе с. Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника почти тысячу боеприпасов калибра 30 мм и более 50 звеньев для орудийной ленты.
Кроме того, вблизи Красногоровки оперативники СБУ обнаружили в одном из водоемов герметичный пакет, в котором хранились граната РГО с запалом, выстрел и стабилизатор полета к гранатомету.
Напомним, СБУ в зоне АТО накрыла мощный тайник с 5 тысячами патронов.
Фото: СБУ.