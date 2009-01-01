Поборы на границе. В Луцке на взятке поймали сотрудника военной контрразведки СБУ

Задержание произошло сегодня на одной из улиц Луцка во время передачи сотруднику СБУ очередной суммы денег.

В Луцке на взятке поймали сотрудника военной контрразведки mvs.gov.ua

В Луцке на взятке задержали сотрудника военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщил военный прокурор Луцкого гарнизона Евгений Давыдов, пишет УНИАН.

Задержание произошло сегодня на одной из улиц Луцка во время передачи сотруднику СБУ очередной суммы денег — более 15 тыс. грн.

По словам военного прокурора, операция проведена совместно с внутренней безопасностью СБУ.

Как отметил Давыдов, в настоящее время задокументировано несколько эпизодов получения сотрудником СБУ незаконного вознаграждения, которое он требовал за перемещение через границу партий молочной продукции и текстиля.

Известно также, что задержанный склонил к противоправной деятельности пограничника Луцкого отряда", — добавил военный прокурор.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье на взятке в 180 тысяч долларов попались чиновники сельсовета.