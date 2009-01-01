Курили в неположенном месте. На окраине Донецка 3 часа горели и взрывались боеприпасы орков

Ранее террористы каждый день обстреливали укрепления сил АТО в Красногоровке и Песках, сообщает разведчица "Сова".

В ночь на четверг, 25 мая, вМарьинского района Донецкой области в результате несоблюдения техники безопасности на передовой взорвался боекомплект террористов.

Об этом украинская волонтер-разведчик, позывной "Сова" сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, с этих позиций боевики каждый день обстреливали укрепления сил АТО в Красногоровке и Песках, однако из-за курения террористов в неположенном месте — он взорвался.

"Кто-то из орков покурил в неположенном месте. Ну ладно бы просто покурил, а то бросил бычок... И случилось горе. Горе взрывалось долго и весело, знатно полыхая часа три и радуя глаз...", — пишет волонтер

"Мало есть на свете более приятных зрелищ, чем сдетонировавшее вражеское б/к. Смотришь и душа радуется. Наслаждение, как Орбит без цукру!..", — поделилась впечатлениями от увиденного разведчица.

Напомним, неделей ранее "Сова" рассказала, как под Донецком силы АТО уничтожили бункер для танков боевиков.