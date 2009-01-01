Квартирный вопрос. На Днепропетровщине мужчина совершил самосожжение

После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру и изъяли зажигалку и пустую канистру.

На Днепропетровщине мужчина совершил самосожжение news24ua.com

В городе Каменское Днепропетровской области мужчина, который снимал квартиру, совершил самосожжение, протестуя против продажи жилья новым владельцам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, пишет УНИАН.

Сообщается, что 54-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

"12 февраля в полицию Каменского обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что она представляет интересы новых собственников квартиры, которая находится по улице Харьковской. В этот день она пришла в квартиру, чтобы напомнить мужчине о необходимости освободить помещение, которое было продано. Однако он не согласился и пригрозил женщине физической расправой. После этого она обратилась с заявлением в полицию", — говорится в сообщении.

Поднимаясь по лестнице многоэтажки, сотрудники полиции услышали взрыв и запах гари из квартиры. На место пожара были вызваны спасатели ГУ ГСЧС и "скорая помощь". После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру и изъяли зажигалку и пустую канистру объемом 20 литров. Также было найдено обгоревшее тело квартиросъемщика.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой - самоубийство). Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 29-го этажа бизнес-центра выбросился мужчина.