Локальный блэкаут. В Крыму тысячи людей остались без электричества

Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Об этом идет речь в сообщении так называемого "главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Крыму".
Отмечается, что отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Так, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично. Сейчас ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека.
Напомним, эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар объяснил, как Украина увеличила агрессору стоимость оккупации Крыма.