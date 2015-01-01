Локальный блэкаут. В Крыму тысячи людей остались без электричества

Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Крыму тысячи людей остались без электричества ru.krymr.com

аннексированном Россией Крыму из-за аварийного отключения электроснабжения остались без электричества 6531 человек.

Об этом идет речь в сообщении так называемого "главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Крыму".

Отмечается, что отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично. Сейчас ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар объяснил, как Украина увеличила агрессору стоимость оккупации Крыма.