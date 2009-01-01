Ловушка с машиной инкассаторов. В Мукачево накрыли банду грабителей, опубликованы фото

Получив информацию о подготовке разбойного нападения, правоохранители разработали план.

В Мукачево накрыли банду грабителей npu.gov.ua

Полиция Мукачево предотвратила нападение на инкассаторов в центре города.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению правоохранителей, нападение планировали трое молодых людей в возрасте от 23 до 42 лет. По информации правоохранителей, старший из них уже привлекался к уголовной ответственности.

Получив информацию о подготовке разбойного нападения, правоохранители разработали план, по которому злоумышленникам был "предложен" автомобиль инкассаторской фирмы.

"В тот момент, когда вооруженные злоумышленники в центре Мукачево проникли в автомобиль и похитили оттуда 20 тысяч гривен, их задержали бойцы спецподразделения КОРД", — добавляют в правоохранители.

Также отмечается, что в автомобиле злоумышленников было обнаружено пистолет ТТ, калибра 7.62 мм, кастет, деревянную биту, маски, перчатки и наркотики. Кроме того, злоумышленники продумали возможность изменить номерные знаки автомобиля.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК — "Кража" и ч.1 ст. 263 УК Украины — "Незаконное обращение с оружием". Всех трех участников преступной группы задержано, в ходе досудебного расследования проверяется причастность данной группы к совершению других преступлений", — гласит заявление пресс-службы полиции.

Напомним, в Славянске накрыли банду уголовников, которой руководил криминальный авторитет.

Фото: npu.gov.ua.