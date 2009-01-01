Любовный треугольник в Харцызске. Отвергнутый ухажер взорвал гранатой себя и нового любовника

Выжившему ревнивцу грозит 15 лет тюрьмы за убийство оппонента.

Граната, иллюстрация zanoza-news.com

На днях вДонецкой области молодой парень приревновав свою бывшую возлюбленную, из-за чего подорвал гранатой себя и нынешнего ухажера девушки. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, и противник ревнивца скончался.

Как сообщили в незаконном "министерстве внутренних дел" ДНР, накануне трагедии 22-летний парень пришел в квартиру, где экс-возлюбленная проживала с новым молодым человеком, для выяснения отношений. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой ревнивец вырвал чеку из гранаты. При взрыве оба мужчины были госпитализированы в местную больницу, однако позже 27-летний ухажер скончался.

Если ревнивец выживет, то следующие 15 лет он может провести в тюрьме.

Напомним, "Главред" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщал, что в Харцызске погибли четверо военнослужащих РФ, в результате нарушения мер безопасности при обращении с боеприпасами.