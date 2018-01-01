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"Малый был в сантиметре". Журналистка рассказала о последствиях ранения в Киеве

Сегодня, 13:54

Пострадавшая пережила сильный стресс.

Рука с пистолетом
Евгения Мотрич пожаловалась, что после ранения у нее на животе появился большой синяк SKELET-info
Журналистка Евгения Мотрич сообщила, что после ранения в Киеве у нее на животе появился большой синяк.

После инцидента пострадавшая практически здорова, говорится на ее странице в Facebook.

"Слава Богу, все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом. Главное, не пострадал малый (поскольку был в сантиметре)…", — отмечается в сообщении.

Ранее муж Евгении Мотрич Тарас Семенюк говорил, что вечером 6 июля в Киеве у вокзала мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю, пуля срикошетила и попала в живот журналистке, у которой на руках был маленький ребенок. Потом стрелка задержали правоохранители.

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Теги:  
Киев, ранение, журналистка, Евгения Мотрич
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