Маньяк "Катастрофа". Под Киевом поймали серийного насильника, опубликованы фото

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1 / 3 Под Киевом поймали серийного насильника (ГУ НП в Киевской области)

39-летний мужчина почти год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

Под Киевом поймали серийного насильника ГУ НП в Киевской области

Полицейские Киевской области задержали серийного сексуального маньяка по прозвищу "Катастрофа", который изнасиловал и ограбил двух девушек-автостоперов.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области на Facebook.

39-летний мужчина почти год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. За решеткой злоумышленник провел уже 22 года.

Мужчина согласился подвезти девушек 18 и 21 лет, которые собрались ехать автостопом в Одессу, и заманил их в свою квартиру, после чего угрожал ножом и изнасиловал их. После этого мужчина вывез девушек на автозаправочную станцию возле пгт Калиновка, где снова угрожая ножом, обокрал.

Полицейские в этот же день задержали насильника. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст.187 (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти), ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас доказана его причастность к совершению пяти фактов изнасилования.

Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, убившего трех женщин.

Фото: Фейсбук ГУ НП в Киевской области.