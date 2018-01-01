Масштабная авария в Кривом Роге: все, что известно о смертельном ДТП

"Главред" собрал сведения о ДТП в городе, которое унесло жизни восьми человек.

"Главред" собрал главную информацию о масштабном смертельном ДТП в Кривом Роге dp.dsns.gov.ua

Во вторник, 17 апреля, в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Днепропетровщине сообщали, что, по предварительным данным, погибли восемь человек, 21 — пострадал, а СМИ писали о десяти жертвах.

Местное издание узнало, что в городе маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород, в это время по ул. Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала легковушка Mazda и протаранила микроавтобус.

Потом бус "отбросило на полосу встречного движения под колеса автобуса "АрселорМиттала". В маршрутке находилось много пассажиров, "от удара восемь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице".

В ГСЧС рассказали, что на момент столкновения в легковушке находились два человека, в автобусе — три, в маршрутке ориентировочно — 25. Спасатели с помощью специального оборудования вырезали троих людей из поврежденных транспортных средств, двое из них уже были мертвы, спасен один человек — водитель микроавтобуса.

Заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов говорил, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации, шесть человек — в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге 18 апреля объявлен траур по погибшим. Местные власти пообещали оказать помощь семьям жертв. Мэр города Юрий Вилкул выразил соболезнования родным и близким погибших.