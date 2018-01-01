Масштабное ДТП под Киевом. В аварию попал бус с пограничниками, легковушка и скорая, фото, видео

К счастью, погибших нет, пять человек пострадали – они были госпитализированы.

Под Киевом на выезде из Вышгорода произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие в районе водогонского путепровода.

В аварию попал микроавтобус Mersedes Sprinter, в котором ехали служащие Госпогранслужбы Черновицкой области, скорая помощь и легковушка Mitsubishi, сообщает ТСН.

К счастью, погибших нет, пять человек пострадали – они были госпитализированы. Наибольшие травмы получил водитель легковушки. Есть пострадавшие с легкими травмами, они отказались от госпитализации – медицинскую помощь получили на месте.

Свидетели произошедшего называют несколько версий аварии. По одной из них – на трассе не пропустили микроавтобус с пограничниками, подрезали и уехали с места происшествия. Другие утверждают, что это именно микроавтобус не уступил дорогу другому транспортному средству.

Как сообщает "Киев оперетивный", микроавтобус Volkswagen, в котором находились военнослужащие, протаранил Mitsubishi.

Пожарные в настоящее время машины заливают водой, поскольку из поврежденных баков вытекает топливо и существует угроза возгорания.

Напомним, 16 февраля, под Киевом на въезде в поселок Глеваха на Одесской трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки, одна из них сгорела дотла, пострадали три человека, все они госпитализированы.