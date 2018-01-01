Масштабное ДТП в Кривом Роге: двое пострадавших находятся на грани жизни и смерти

Сейчас продолжаются операции, отметил зам заведующего приемным отделением горбольницы №2.

Двое людей, пострадавших в результате масштабного ДТП в Кривом Роге, находятся в реанимации dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области двое пострадавших в результате масштабной аварии находятся в крайне тяжелом состоянии, они в реанимации.

Шесть человек — в тяжелом состоянии, рассказал заместитель заведующего приемным отделением городской больницы №2 Владимир Степанов, пишет УНИАН.

"Сейчас продолжаются операции… в больницу доставили 20 пострадавших. Четверо из них были отправлены на амбулаторное лечение, водитель одного из транспортных средств-участников ДТП направлен на экспертизу на содержание алкоголя в организме", — сообщил он.

По данным Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Днепропетровщине, в результате аварии, по предварительным данным, пострадал 21 человек.

Ранее СМИ писали, что в Кривом Роге 17 апреля около 6:00 на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли десять человек. В городе 18 числа объявлен траур.