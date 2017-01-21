Масштабный пожар на одесском "Привозе": опубликованы фото и видео

По словам очевидцев, возгорание произошло в обувном ряду.

Сегодня, 21 января, примерно в 16:00, в Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар.

По словам очевидцев, возгорание произошло в обувном ряду, сообщает "Одесский паблик".

Как сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник, на место происшествия выезжали 4 пожарных автомобиля, пишет УНН.

"Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", — сообщили в ГосЧС.

Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, в Румынии 41 человек получили травмы различной степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего в одном из элитных ночных клубов Бухареста.

Фото; видео: odpublic.net; timer-odessa.net