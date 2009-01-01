Масштабный пожар на Прикарпатье. Горел палаточный городок воинской части, опубликованы фото и видео

Причиной пожара стало замыкание электропроводки в одной из палаток, а огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

На Прикарпатье в городе Коломыя произошел масштабный пожар в палаточном городке 10-й горно-штурмовой бригады на территории воинской части.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской области, "23 февраля в 04.58 в Коломые на улице Моцарта произошел пожар в палаточном городке на территории в/ч ПП В-3950".

Также отмечается, что в результате возгорания были уничтожены огнем 15 пятидесятиместных полевых палаток для проживания военнослужащих.

Как рассказал пресс-офицер 10 огшбр Юрий Лелявский, причиной масштабного пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из палаток, а быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, пишет "Галка".

По его словам, несколько военных получили легкие ожоги рук во время спасения имущества, всего уцелели 15 палаток.

В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на очевидцев инцидента сообщают, что во время пожара были слышны звуки взрывов. Однако в воинской части информацию данные опровергают, уверяя, что боеприпасы и оружие были в безопасном тайнике.

Отметим, военные 10 огшбр вынуждены жить в палатках в связи с тем, что до сих пор идет ремонт казармы.

Напомним, 22 февраля, в Деснянском районе Киева в одной из квартир произошел пожар, погибла женщина, ее дочь попала в реанимацию.

фото; Видео: Галка