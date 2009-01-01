Масштабный пожар в Днепре: огонь перебросился на жилые дома

По предварительной информации горят склады макулатуры и пластика.

В Днепре, в районе посёлка "Мирный" крупный пожар.

Как сообщает 056.ua со ссылкой на спасателей, огонь перебросился на жилые дома.

По предварительной информации горят склады макулатуры и пластика.

Пожар очень сильный. Виден черный химический дым. Все подъезды к месту бедствия перекрыты патрульной полицией. Идет эвакуация работников близлежащих заводов и жилого сектора.

На месте работают сотрудники ГСЧС и пожарные. Из-за задымления и сильного пламени внутрь попасть не представляется возможным. Периодически слышны взрывы. Работники предприятия сообщают, что это газовые балоны, используемые для работы на предприятии.

К тушению привлечена спецтехника и авиация.

Напомним, в районе захваченной боевиками Макеевки Донецкой области (находится под Донецком) загорелось поле, огонь перекинулся на дома.